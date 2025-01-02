شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تباين الأسعار .. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025 فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 2-1-2025 فى السعودية، حيث سجل جرام الذهب عيار 22 مبلغ 292.25 ريال وسط تباين الأسعار، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

عيار 22 سجل 292.25 ريال عيار 21 سجل 279.00 ريال عيار 18 سجل 239.25 ريال عيار 14 سجل 186.00 ريال عيار 12 سجل 159.50 ريال الاونصة سجل 9917.75 ريال الجنيه الذهب سجل 2232.00 ريال الأونصة بالدولار سجلت 2636.54 دولار



كما أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في انخفاض أسعار الذهب بتعاملات اليوم؛ حيث بدا شراء السندات فرصة استثمارية أفضل مقارنة باقتناء الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.