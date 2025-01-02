شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المدير الفنى لنادى عمال المنصورة أثناء مباراة مع طلخا بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مباراة طلخا و نادي العمال بدوري قسم الدرجة الرابعة، حادث مأساوي بعد أن لفظ الكابتن متولي حسن المدير الفنى لنادي عمال المنصورة أنفاسه الأخيرة أثناء سيرالمباراة، وسط حالة من الذهول بين اللاعبين والإداريين بالنادي من الصدمة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة المنصورة بعد نبأ وفاة المدير الفني لفريق نادي العمال بدوري القسم الدرجة الرابعة وذلك أثناء مباراة طلخا ونادي العمال.

وقال الحاضرون إنهم شاهدوا سقوط المدير الفني فى الدقيقة أربعين، وتم نقله إلى المستشفي التى أكدت وفاته بالفعل، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تصاريح الدفن والإجراءات القانونية، ليتم تشيع الجثمان إلى مثواه الأخير.



