شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز للخاطب رؤية شعر خطيبته المحجبة؟.. الدكتور على جمعة يجيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه يجوز أن يرى الخاطب شعر خطيبته إن أراد ذلك، لكنه قال إن من الورع أيضًا ألا يأخذ بهذا الرأي ويلتزم برأي الأئمة الأربعة.

وردا على سؤال يقول: هل يجوز للخاطب أن يرى شعر خطيبته المحجبة؟، ما ذهب إليه الأئمة الأربعة من عدم جواز أن يرى الخاطب أي شيء من خطيبته سوى الوجه والكفين، لكنه قال إن بعض علماء المسلمين استندوا إلى ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر منها ما يجعله يفعل هذا، وقال جمعة إن الخاطب في السؤال متمسك بأن يراها كما هي في بيتها فاستنادًا إلى ما قاله الإمام الباجوري في المذهب الشافعي أن من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز، فليقلد ابن حزم، وأبان جمعة أن ابن حزم افتى بأن للخاطب أن يفعل ذلك، وقال جابر راوي الحديث السابق أنه وفقًا لما قاله الرسول كان يتلصص على من يريد أن يخطبها، لكن قال جمعة إن هذا على عوائد عصرهم وهو مختلف عن عصرنا.

وقال جمعة إن هناك رأيين أحدهما تمسك بالورع وهو رأي الأئمة الأربعة ورأي آخر أخذ بالإباحة والجواز لما قد وسعه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، فإذا أراد السائل أن ياخذ بالرخصة فهذا جائز، ولكن إذا أراد أن يأخذ بالورع فهذا جائز أيضًا، لكنه أكد في نهاية حديثه أن كلامه لا يعني أن الحجاب ليس فرضًا ولكنه فرض باتفاق، وإنما هناك حالات يجيز فيها الرسول صلى الله عليه وسلم التخفف منه مثل نظر الطبيب والخاطب والقاضي ورجل الامن، وهكذا، فهناك حالات استثنائية لكنها ليست ما يسير عليه المسلم حياته كلها.