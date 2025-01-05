شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري حساسية يكشف أسباب ظهور العدوى التنفسية لفيروس HMPV والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أمجد الحداد استشارى الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح عن معلومات مهمة عن فيروس (HMPV) المنتشر حاليا فى الصين، مؤكدا أنه أحد فصائل فيروسات المكورات الرئوية، وتابع: هذا الفيروس تنفسى مثل الأنفلونزا ويعالج بنفس البرتوكولات العلاجية.

وقال: إن فيروس (HMPV) لا يوجد له لقاح مضاد للفيروس، و يشبه الإنفلونزا، ويسبب أعراضًا مثل السعال والحمى والصفير واحتقان الأنف لكنه يمكن أن يتطور المرض إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، خاصة فى الفئات المعرضة للخطر.

وأضاف أنه فيروس تنفسى تم التعرف عليه لأول مرة فى عام 2001، ويؤثر على كل الفئات العمرية لكنه أكثر خطورة على الأطفال الصغار وكبار السن، وأولئك الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة ما قد يؤدى إلى الوفاة وغالبًا ما يتسبب فى التهابات الجهاز التنفسى العلوى والسفلى، ويمكن أن يؤدى إلى أمراض مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوى، ما قد يشكل تهديدًا للحياة فى الحالات الشديدة.

وتابع: فترة حضانة الفيروس تتراوح بين 3 و6 أيام، بينما قد تستمر الأعراض لفترات متفاوتة بناءً على شدة العدوى كما يُنقل الفيروس من خلال الرذاذ مثل السعال والعطس، والاتصال الشخصى مثل المصافحة أو الاتصال المباشر مع شخص مريض وينتشر من خلال لمس الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس الوجه (الفم، الأنف، العينين) قد يؤدى إلى الإصابة.