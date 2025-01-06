تكنولوجيا: AMD تكشف عن المعالج Ryzen 9 9950X3D القوي مع 16 نواة و 144 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت V-Cache #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد ريادتها في استخدام تقنية 3D V-Cache في وحدات المعالجة المركزية من المستوى الثالث L3 Cache تُضيف AMD معالجًا فائق الأداء إلى تشكيلتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 وهو Ryzen 9 9950X3D. وعلى الرغم من أنه لا يُعد قفزة نوعية مثل معالج 7950X3D الذي طُرح العام الماضي، والذي تمكن من الوصول إلى نفس سرعات المعالجة مثل نظرائه مع ذاكرة التخزين المؤقت، فإن 9950X3D لا يزال يفرض تميزه عند مقارنته بمعالجات Intel المنافسة. فهو يأتي مزودًا بـ 16 نواة معالجة من معمارية Zen 5، ويصل إلى تردد أقصى يبلغ 5.7 جيجاهرتز، والأهم من ذلك، يضم ذاكرة تخزين مؤقت إجمالية هائلة تبلغ 144 ميجابايت.

تُتيح تقنية 3D V-Cache المُبتكرة من AMD لوحدات المعالجة المركزية الخاصة بها التعامل مع حجم أكبر من البيانات بسرعة فائقة دون الحاجة إلى الاعتماد على الذاكرة العشوائية (RAM) بشكل مُتكرر، نظرًا لأن ذاكرة التخزين المؤقت مُدمجة مباشرة على نفس شريحة وحدة المعالجة المركزية. وتُشير AMD إلى أن معالج 9950X3D أسرع بمعدل 20% في المتوسط من معالج Intel Core i9 285K عند تشغيل 40 لعبة مختلفة. كما أنه أسرع بنسبة 8% من معالج 7950X3D، لذا فهو لا يُمثل بالضرورة ترقية جذابة لمن يمتلكون هذا المعالج بالفعل. وفيما يخص مهام إنشاء المحتوى، تُفيد AMD أن معالج 9950X3D أسرع بنسبة 10% من معالج Intel 285K عند استخدام مجموعة من 20 تطبيقًا احترافيًا، بما في ذلك معيار الأداء Pugetbench الخاص ببرنامج Photoshop و Geekbench.

كما أعلنت AMD عن معالج 9900X3D بمواصفات أقل قليلاً، حيث يضم 12 نواة معالجة، ويصل إلى تردد أقصى يبلغ 5.5 جيجاهرتز، ويحتوي على 140 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت. ويمكن اعتباره البديل الأكثر توازنًا لذاكرة التخزين المؤقت الهائلة الموجودة في معالج 9950X3D. ومن المُقرر أن يتوفر كلا المعالجين في الربع الأول من هذا العام.

ولم تغفل الشركة عن سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة. حيث كشفت AMD عن معالجات “Fire Range” HX3D المُخصصة للأجهزة المحمولة والتي من المتوقع طرحها في النصف الأول من عام 2025. وسيتصدر هذه التشكيلة معالج Ryzen 9 9955HX3D المُزود بـ 16 نواة معالجة و 144 ميجابايت من إجمالي ذاكرة التخزين المؤقت.

المصدر