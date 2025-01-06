تكنولوجيا: دمج Gemini AI في أجهزة Google TV عام 2025 مع تحسين تجربة التفاعل المباشر #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لهذا الأسبوع، قدمت Google عرضًا تمهيديًا لترقيات البرامج والأجهزة القادمة لأجهزة Google TV. وتشمل الميزات الجديدة دمج نموذج Google للذكاء الاصطناعي Gemini مع مساعد Google، بالإضافة إلى تجربة مُحيطية مُحسنة. كما ستُزود أجهزة التلفزيون الذكية الجديدة التي تعمل بنظام Google TV بميكروفونات بعيدة المدى وأجهزة استشعار القرب لدعم التحسينات البرمجية الجديدة.

إذا كنت من مُستخدمي أجهزة Google TV أو أجهزة البث من Google، فربما تكون على دراية بأمر “Hey Google” الصوتي للبحث عن البرامج والأفلام. مع دمج Gemini، ستُصبح هذه “المحادثات” أكثر سلاسة وطبيعية. فلن يتطلب طرح أسئلة مُتابعة أو تغيير الموضوع للاستفسار عن أمر آخر إعادة ذكر الأمر الصوتي. كما ستتمكن من البحث عن المحتوى بشكل أكثر سهولة وبديهية، كأن تطرح أسئلة مثل، “ما هي أحدث أفلام Disney؟” وسيكون التفاعل مع أجهزتك المنزلية الذكية المُتصلة أكثر يسرًا، كأن تُصدر أمرًا صوتيًا مثل، “من على الباب الأمامي؟” لعرض بث جرس الباب المُزود بكاميرا.

ستتضمن تجربة Google TV الجديدة مقاطع فيديو من YouTube لتقديم معلومات إضافية حول استفساراتك. فعلى سبيل المثال، إذا طرحت سؤالاً مثل “ما هي أفضل مطاعم البيتزا في شيكاغو؟” فسيقدم لك التلفزيون قائمة بمقاطع الفيديو ذات الصلة. ولتسهيل إمكانيات مساعد Google الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستُزود أجهزة Google TV بشكل قياسي بميكروفونات بعيدة المدى تُمَكنك من التحدث إلى مساعد Google دون الحاجة إلى جهاز التحكم عن بعد.

تعمل Google أيضًا على تطوير تجربة مُحيطية جديدة تعتمد على مُستشعرات القرب لتشغيل واجهة مُخصصة على الشاشة تعرض معلومات مُفيدة مثل حالة الطقس والأخبار وحركة المرور وغيرها. وعندما لا تتفاعل مع الواجهة أو لا تشاهد التلفزيون بشكل مباشر، يمكن لوضع التشغيل الدائم عرض أعمال فنية أو حتى شاشات توقف يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل قدرات Gemini.

لقد شهدنا تطبيقات مُشابهة لبعض هذه الميزات في السابق. تعتمد شاشات Echo Show الذكية من Amazon على مُستشعرات القرب لعرض معلومات شخصية. كما أن دعم الاستفسارات بمقاطع فيديو من YouTube وإنشاء شاشات توقف مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام الأوامر الصوتية هي ميزات موجودة في جهاز Google TV Streamer الذي تم إطلاقه العام الماضي. وبالطبع، فإن دمج الذكاء الاصطناعي يُعد توجهًا رئيسيًا لدى جميع شركات التكنولوجيا في عام 2024 ونراه جليًا في معرض CES هذا العام. وإذا كانت التحسينات الجديدة ستُسَهل عملية البحث عن محتوى ترفيهي مُناسب، فسيكون ذلك استخدامًا مُرحبًا به لهذه التكنولوجيا.

قامت Google باستعراض الميزات الجديدة خلال فعاليات معرض CES هذا الأسبوع وأعلنت أن هذه التقنية ستكون مُتاحة على أجهزة Google TV الجديدة خلال هذا العام، ولكن لم يتم تحديد موعد مُحدد لطرح الأجهزة الجديدة في الأسواق.

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