شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى ستصدر أبل نظام التشغيل iOS 18.3؟ والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت أبل الإصدار التجريبي الأول من iOS 18.3 منذ أسبوعين، ومع ذلك، إذا لم يكن الاختبار التجريبي متاح لك، فلن تضطر إلى الانتظار لفترة أطول، حيث ستصدر أبل التحديث للجميع، وفقا لما ذكره موقع "9to5mac".

تاريخ إصدار iOS 18.3

من المؤكد أن جدول الاختبار التجريبي لنظام iOS 18.3 من أبل سيعكس عملية الاختبار التجريبي لنظام iOS 17.3 العام الماضي، فيما يلي تواريخ دورة اختبار الإصدار التجريبي لنظام التشغيل iOS 17.3:

الإصدار التجريبي 1: 13 ديسمبر 2023

الإصدار التجريبي 2: 3 يناير 2024

الإصدار التجريبي 3: 9 يناير 2024

الإصدار المرشح (RC): 17 يناير 2024

الإصدار العام: 22 يناير 2024

يشير هذا إلى أن أبل ستصدر الإصدار التجريبي 2 لنظام التشغيل iOS 18.3 في وقت لاحق من هذا الأسبوع، يليه إصدار تجريبي واحد آخر والإصدار المرشح (RC).

ما الجديد في iOS 18.3؟



في حين كان iOS 18.1 وiOS 18.2 تحديثين رئيسيين لمستخدمي iPhone، فإن iOS 18.3 إصدار أصغر بكثير، ويركز التحديث على إصلاح الأخطاء وتحسينات الأداء ولا يتضمن أي ميزات جديدة لـ Apple Intelligence.

- دعم المكنسة الكهربائية الروبوتية في تطبيق Home

- أيقونة معدلة لتطبيق Image Playground

- إصلاحات الأخطاء في واجهة برمجة تطبيقات أدوات الكتابة وGenmoji

- يمكنك الآن تسجيل الدخول إلى تطبيق Feedback باستخدام Face ID أو Touch ID

- أيقونة قائمة التحكم في الكاميرا في صفحة إمكانية الوصول في الإعدادات تدعم الآن الوضع الداكن