شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: الحوار الوطنى أعطى قبلة الحياة للأحزاب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذى للحزب، أن حراك الأحزاب السياسية الآن غير مشهود منذ فترة طويلة، فضلا عن أن الصورة الذهنية للأحزاب المصرية بدأت تتغير كثيرا من قبل الشارع المصرى، وأساس ذلك دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى.

وأضاف مجدى مرشد، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "الشارع النيابى" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الحوار الوطنى أعطى قبلة الحياة للأحزاب المصرية لتعود وتدلوا بدلوها وتتحدث فى قضايا الدولة وتطرح طروحاتها التى كانت حبيسة الأدراج.

وأشار مجدى مرشد إلى أن الحزب دائما ينهج النهج التوعوى والتدريب الثقافى وإعداد كودار ومشروعات قوانين ومناقشة مشروعات قوانين، مؤكدا أن الحوار الوطنى مكن الأحزاب المصرية من إيصال صوتها، فضلا عن الحراك الكبير للأحزاب فى الشارع وهى صحوة الأحزاب التى بدأت بسبب الحوار الوطنى.



