الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديّ وإصابة 3 آخرين بمعارك شماليّ قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديّ بمعارك شماليّ قطاع غزة، اليوم. وذكر أن 3 جنود آخرين، قد أُصيبوا بجراح خطيرة، في المعارك ذاتها.
وفي السياق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الجندي الإسرائيلي قُتل بقذيفة مضادّة للدروع، استهدفته وعناصر آخرين، خلال تواجدهم بمبنى في بيت حانون، شمالي قطاع غزة.
وأشارت إلى أن ذلك أسفر عن إصابة 8 من عناصر الجيش؛ 3 جراحهم خطيرة، فيما تراوحت إصابات الجنود الآخرين بين المتوسطة والطفيفة.
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