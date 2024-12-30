شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يعزّي نائب رئيس الوزراء الكوري في ضحايا حادث الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

مواساة المملكة لأسر الضحايا

حادث تحطم طائرة في مطار بكوريا الجنوبية

الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لمعالي السيد تشوي سانج موك نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية في جمهورية كوريا، في ضحايا حادث ارتطام طائرة في مطار موان الدولي في جمهورية كوريا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد: "بلغنا نبأ ارتطام طائرة في مطار موان الدولي في جمهورية كوريا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، ونعرب لمعاليكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".وأمس أعربت وزارة الخارجية عن صادق تعازي ومواساة المملكة العربية السعودية لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديقة، جراء الحادث.وعن تفاصيل الحادث المروع، كانت أعلنت فرق الإنقاذ تحطم طائرة في مطار بكوريا الجنوبية ومقتل 179 راكبًا، وإنقاذ اثنين بحسب ما ذكره مسؤولون في فرق الإطفاء.وأوضحت وكالة الإطفاء الوطنية أن رجال الإنقاذ هرعوا لإخراج الأشخاص من طائرة شركة " جيجو إير"، التي كانت تحمل على متنها 181 شخصا، في مطار مدينة موان، التي تقع على بعد حوالي 290 كيلومترا جنوب سول.

وذكرت السلطات الكورية الجنوبية، أن حريقًا اندلع في طائرة كانت تقل 181 شخصًا بعد انحرافها عن المدرج، واصطدامها بجدار خرساني في مطار موآن الدولي الواقع جنوب غرب سيئول، صباح أمس الأحد.

وبحسب وكالة "يونهاب"، ذكرت حينها أن يُعتقد أن الحادث أسفر عن مقتل معظم الركاب، باستثناء شخصين أُنقذا.



ووقع الحادث في تمام الساعة 9:07 صباحًا، عندما انحرفت طائرة جيجو إير في أثناء هبوطها، واصطدمت بسياج في المطار الواقع في بلدة موآن، التي تبعد نحو 288 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة سيئول.

حادث الطائرة في كوريا الجنوبية

وكانت الطائرة في طريقها من بانكوك إلى سيئول، وعلى متنها 181 شخصًا، بينهم ستة من أفراد الطاقم، وكان معظم الركاب من الكوريين، باستثناء اثنين من التايلانديين.

وأظهرت مقاطع فيديو محاولة الطائرة الهبوط دون استخدام العجلات، مما أدى إلى انحرافها عن المدرج واصطدامها بالجدار الخرساني قبل انفجارها واشتغال النيران فيها.