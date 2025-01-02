شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: 5 إجراءات جادة من الدولة لزيادة تمكين القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الدولة عازمة على زيادة تمكين القطاع الخاص، حيث وضعت الحكومة برنامجا لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة لزيادة تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال رفع معدلات الاستثمار، ومواصلة تنفيذ سياسية ملكية الدولة للأصول.

وتابع الديب: "ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لزيادة تمكين القطاع الخاص، العمل على ضمان المنافسة والحياد التنافسى، زيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال، حيث تعمل الدولة طوال الوقت على توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها، وذلك من خلال خطة متكاملة شرعت في تنفيذها على مدار الفترة الأخيرة.

وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن توجه الحكومة خلال الفترة الأخيرة لدعوة القطاع الخاص المشاركة في قطاع الغزل والنسيج خطوة جادة لتعزيز نمو القطاع الذي يعد ثاني أكبر قطاع بعد قطاع الزراعة، حيث يلعب دورًا رئيسًا في تشكيل الاقتصاد المصري، ويستحوذ قطاع الغزل والنسيج على 20% من حجم العمالة في مصر، وخلال السنوات الأخيرة تولى الحكومة اهتماماً خاصاً بملف تطوير وتحديث القطاع، لضمان رفع قدراته التنافسية بشكل يسهم فى دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من خلال إعادة هيكلة الشركات وتطوير المحالج، إلى جانب تحديث البنية التحتية للمصانع.

وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد أحد القطاعات كثيفة العمالة، فضلًا عن كونه أحد القطاعات التي حققت معدلات زيادة ملموسة خلال العام الماضي رغم الظروف والتداعيات الاقتصادية العالمية، حيث تمثل الصناعات النسيجية أحد أهم القطاعات الإنتاجية في منظومة الاقتصاد القومي، كما تضم عدد من الصناعات الرئيسية التي توفر احتياجات صناعة الملابس الجاهزة من المواد الخام .

