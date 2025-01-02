شكرا لقرائتكم خبر عن 63 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 63 شخصا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ454 على التوالي، فيما يواصل جيش الاحتلال ارتكاب المجازر الدموية بحق النازحين الآمنين في المناطق الإنسانية بمختلف مناطق قطاع غزة.

في جنوب غزة، وصل جثمان شهيد فلسطيني إلى مجمع ناصر الطبي جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من النازحين في شارع الفجم ببلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي بالقذائف والرشاشات الثقيلة شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 38 نازحا منذ فجر الخميس، في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة 11 منهم في خان يونس جنوبي غزة.

وغرب غزة، استشهد 4 نازحين فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من النازحين الفلسطينيين، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل حسام شهوان، قائد جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس في جنوب قطاع غزة، في غارة جوية، ليل الأربعاء، على منطقة خان يونس، فيما استشهد 38 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر الخميس، منهم 20 وسط القطاع وجنوبه.