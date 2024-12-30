تكنولوجيا: LG تكشف عن جيل جديد من شاشات UltraGear الذي يتضمن شاشة تدعم الإنحناء #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم LG في فعاليات معرض CES للعام 2025 جيل جديد من شاشات UltraGear التي تتضمن شاشة 5K OLED بميزة الإنحناء.

تكشف LG هذا العام أيضاً عن جيل جديد من الشاشات المطورة من الشركة بتصميم جديد، وتتضمن الإصدارات الجديدة سلسلة UltraGear GX9 التي تتميز بشاشة WOLED منحنية، وتأتي بنظام webOS، وتصميم مضاد للوهج، مع طبقة طلاء تدعم مقاومة الإنعكاسات لتجربة مشاهدة أكثر كفاءة من جميع الزوايا.

كما تقدم LG شاشة 45GX990A أو شاشة LG UltraGear OLED Bendable المخصصة للألعاب، والتي تتميز بحجم 45 إنش 5K2K بتصميم قابل للإنحناء، حيث تدعم التحول من تصميم مسطح بشكل كامل إلى تصميم منحني 900R.

وتؤكد LG على أن الشاشة تدعم اثنان من الأنماط في العرض على غرار شاشة UltraGear OLED المميزة بحجم 32 إنش التي قدمت من الشركة في 2023، حيث تدعم الشاشة التبديل السريع بين اثنان من الأنماط في العرض مع إختيارات لدقة العرض ومعدل التحديث من خلال نقر سريع على زر مخصص، كما تأتي بإستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية GtG لتجربة سلسة وسريعة في تشغيل الألعاب.

كما تقدم LG شاشة (45GX950A) من سلسلة LG UltraGear OLED المخصصة للألعاب والتي تتميز بتصميم ثابت وتأتي بحجم 45 إنش، وأبعاد 21:9، ودقة عرض 5K2K، كما تتميز بتصميم فائق النحافة في الحواف المحيطة بالشاشة.

وتضم الشاشة منفذ DisplayPort 2.1، وHDMI2.1، ومنفذ USB-C يدعم شحن الأجهزة بقدرة 90W، كما أن الشاشة تدعم معايير AMD FreeSync، وNVIDIA G-Sync.

كما تقدم LG شاشة LG UltraGear 39GX90SA المميزة بحجم أصغر 39 إنش، وأبعاد 21:9، بتقنية OLED، والتي تدعم إنتاج ألوان دقيقة وبعمق أكبر، مع لون أسود غامر، وتتضمن أكثر من منفذ USB-C، لذا ستدعم شاشة 39GX90SA الإتصال بأكثر من جهاز في نفس الوقت.

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