تكنولوجيا: هاتف Redmi Turbo 4 ينطلق في السوق الصيني بمعالج Dimensity 8400 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني شاومي اليوم عن هاتف Redmi Turbo 4 الذي يأتي بمعالج Dimensity 8400 Ultra، ومستوى تسعير جيد.

يتميز هاتف Redmi Turbo 4 بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض 1.5K، كما تدعم معدل تحديث 120 Hz، ويصل السطوع في الشاشة إلى نسبة 3200 nits.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 8400 Ultra، ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية ينطلق Turbo 4 بمستشعر MP LYT600 من سوني رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما تأتي كاميرة السليفي بدقة 20 ميجا بيكسل.

وينطلق Redmi Turbo 4 بقدرة بطارية 6550 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 90 W، وينطلق بمعايير IP66 وIP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 15، وواجهة HyperOS 2.

أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة، ويتوفر النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 275 دولار.

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