تكنولوجيا: Incase تُطلق لوحة مفاتيح مريحة بتصميم مُنفصل للمساعدة في تقليل الإصابات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Incase النقاب عن لوحة مفاتيح مريحة جديدة بتصميم مُنفصل، تهدف إلى المُساعدة في تقليل الإصابات الناتجة عن الاستخدام المُفرط للوحة المفاتيح. صُممت لوحة المفاتيح بالتعاون مع Microsoft، واستفادت من عقود من البحث في مجال تصميم لوحات المفاتيح المريحة.

تتميز لوحة المفاتيح بتصميمها المُدمج والمُريح، مع مفاتيح مُقسّمة ومُزوّاة نحو كل يد بحيث لا تنثني المعصمين أثناء الكتابة. يُساعد هذا التصميم في تقليل إصابات إجهاد التكرار (RSI) الناتجة عن الكتابة المُستمرة في العمل.

وعلى الرغم من تصميمها المُدمج، إلا أن لوحة المفاتيح تحتوي على مسند راحة مبطّن مع مفاتيح كاملة الحجم، مما يُوفر راحة أكبر أثناء الكتابة.

وتستخدم لوحة المفاتيح تقنية Bluetooth 4.0 للاتصال لاسلكيًا بما يصل إلى ثلاثة أجهزة مختلفة تعمل بنظام Windows 8.1/10/11.

وتتضمن لوحة المفاتيح أيضًا مفتاحًا مُخصصًا لتطبيق Copilot من Microsoft، مما يُتيح للمُستخدمين الوصول بسهولة إلى مُساعد الذكاء الاصطناعي أثناء العمل.

وستتوفر لوحة المفاتيح في أوائل عام 2025 بسعر 119.99 دولارًا أمريكيًا.

المصدر