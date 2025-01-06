الجديد: بري كرر لهوكشتاين الكلام الذي قاله لسلفه السعودي أن قائد الجيش يحتاج الى تعديل دستوري وهذا ما ليس متوافراً

‏ذكرت معلومات "الجديد" بان الموفد الأميركي اموس هوكشتاين أعرب لرئيس مجلس النواب نبيه بري عن حرص الولايات المتحدة على متابعة تنفيذ الاتفاق، ويأملون خيراً في وقف الخروقات.

واشارت المعلومات الى انه في الملف الرئاسي، عرض بري قراءاته الدستورية أمام هوكشتاين وكرر الكلام الذي قاله لسلفه السعودي أن قائد الجيش يحتاج الى تعديل دستوري وهذا ما ليس متوافراً.

ولفتت الى ان القوات اللبنانية بدأت مشاورات حثيثة لإعلان الخيار الرئاسي في الساعات المقبلة.