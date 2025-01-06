بيان صادر عن اليونيفيل وسفارتي اميركا وفرنسا: الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة للدفاع عن لبنان وأمنه

اشار بيان مشترك من سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان وقوات اليونيفيل بشأن آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية، الى انه إنعقدت اليوم لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية في موقع تابع لليونيفل في رأس الناقورة في اجتماع ثالث للجنة الخماسية. ترأس الاجتماع كل من نائب مساعد رئيس الولايات المتحدة آموس هوكشتاين والجنرال الأميركي جاسبر جيفرز بمشاركة ممثلين عن فرنسا والجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني واليونيفيل، فضلاً عن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.

وذكر البيان بان المجموعة ناقشت خططاً فنيةً عسكريةً للانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من كامل منطقة جنوب الليطاني وانتشار الجيش اللبناني، بدءًا من الغرب والتقدم شرقًا. ولفت الى ان الجيش اللبناني استعدّ، على مدار الشهر الماضي، لتنفيذ هذه العملية عبر إزالة أكثر من 10000 قطعة من الذخائر غير المنفجرة، بدعم من اليونيفيل، والتي كان من شأنها أن تعيق انتشار الجيش بأمان. وقد بدأت اليوم العملية الإجمالية عند الساعة 12:00 ظهراً، حيث قامت وحدات الجيش الإسرائيلي في الناقورة بالتحرّك باتجاه جنوب الخط الأزرق.

واوضح بان الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة للدفاع عن لبنان وأمنه، وتعمل لجنة آليّة تنفيذ وقف الاعمال العدائية بشكل وثيق مع قادة الجيش اللبناني لدعم تحركاته.