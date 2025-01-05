شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، اليوم الأحد، الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى.

وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة للقاهرة صباح أمس السبت من الجزائر بعد مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، واستغرقت الرحلة من مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية وحتى مطار القاهرة قرابة 4 ساعات.

وحقق شباب بلوزداد الجزائري فوزا غاليا بهدف دون رد على حساب الأهلي في انطلاقة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

وانتظر بطل الجزائر حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليسجل هدف الانتصار القاتل عن طريق نوفل كاشف.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.