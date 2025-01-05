شكرا لقرائتكم خبر عن دايت ورياضة.. تجارب ناجحة لإنقاص الوزن ورأى الخبراء والان مع تفاصيل الخبر

الرغبة في الحصول على جسم رشيق، وصحي وخال من الدهون من أهم الأمور التي تشغل بال الكثيرين، وتجعلهم يبحثون عن أفضل الحلول، كاتباع حميات غذائية، أو تغيرات في العادات اليومية أو ممارسة التمارين الرياضية المختلفة.

وخلال هذا التقرير سنتعرف على أهم وأبرز الأمور المرتبطة بالحيل الغريبة للتخلص من الوزن الزائد، ونماذج منها:

سيدة تفقد 9 كيلو في أسبوعين بدايت الماء.. اعرف رأى الطب

نشرت سيدة تبلغ من العمر 36 عاما قصة فقدانها للوزن الزائد عن طريق اتباع دايت الماء، من خلال فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فقدت 9 كيلو جرام خلال أسبوعين من اتباعها لدايت الماء، مؤكدة أنها كانت لا تتناول أي طعام أو شراب آخر غير الماء طيلة الأسبوعين، حسبما نشر موقع hindustantimes، حيث قال إنه يمكن أن يؤدي الصيام بالماء إلى فقدان الوزن بسرعة، ولكنه طرح التساؤل: هل هو طبيعي وصحي؟



يوضح الدكتور راكيش جوبتا، استشاري أول في الطب الباطني بمستشفيات إندرابراستا أبولو، ما هو الصيام بالماء وفوائده وأضراره، كالتالى:

ما صيام الماء؟

يقول الدكتور راكيش جوبتا إن الصيام بالماء، أو دايت الماء يعني استهلاك الماء فقط لفترة طويلة، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كبير للوزن في المقام الأول من خلال استنزاف مخزون الجليكوجين وكتلة العضلات بدلاً من الدهون.

يجب عليك تجنب دايت الماء أو صيام الماء إذا...

يقول الدكتور راكيش جوبتا: "يمكن أن يؤدي فقدان الوزن السريع إلى الجفاف واختلال توازن الكهارل وانخفاض معدل التمثيل الغذائي، فيجب على الأفراد الذين يعانون من حالات صحية سابقة مثل مرض السكري أو اضطرابات الأكل أو مشاكل القلب تجنب صيام الماء بسبب خطر حدوث مضاعفات شديدة مثل نقص سكر الدم أو مشاكل القلب، كما يجب على النساء الحوامل أو المرضعات أيضًا الامتناع عن هذه الممارسة لأنها يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الأم والجنين.

ويقول الدكتور راكيش جوبتا، إن معظم الأفراد الذين يخضعون للصيام المائي يعانون من تأثير ارتدادي، حيث يستعيدون الوزن المفقود بسرعة بمجرد استئناف عاداتهم الغذائية الطبيعية، وتشير الدراسات إلى أن المشاركين يستعيدون غالبًا كل الوزن المفقود في غضون بضعة أشهر، حيث يميل الجسم إلى استعادة مستويات الجليكوجين والماء بسرعة، وعلاوة على ذلك، بدون تغييرات مستدامة في النظام الغذائي بعد الصيام، قد يجد الأفراد أنفسهم في حلقة مفرغة من اتباع نظام غذائي متقلب، مما قد يكون ضارًا بالصحة على المدى الطويل والوظيفة الأيضية.

ما فوائد ومخاطر صيام الماء؟ فوائد

- فقدان الوزن، يمكن أن يحدث فقدان الوزن السريع الأولى بسبب استنفاد الجليكوجين وفقدان الماء.

- تحسينات صحية محتملة، فتشير بعض الدراسات إلى فوائد مثل خفض ضغط الدم وتحسين حساسية الأنسولين أثناء الصيام القصير الأمد.

المخاطر



-فقدان العضلات، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان كمية كبيرة من كتلة العضلات إلى جانب الدهون، وهو ما يؤثر سلباً على الصحة العامة.

- مخاطر الجفاف، مع استبعاد تناول الأطعمة الصلبة، يصبح الجفاف مصدر قلق شائع بسبب نقص المياه المشتقة من الغذاء.

- نقص العناصر الغذائية، يمكن أن يؤدي الصيام لفترات طويلة إلى نقص شديد في الفيتامينات والمعادن الأساسية.

- الآثار الجانبية الجسدية، تشمل الآثار الجانبية الشائعة الدوخة والتعب والصداع وزيادة خطر الإغماء أو المضاعفات الأخرى.



لذلك، على الرغم من أن الصيام بالماء قد يوفر فوائد قصيرة الأمد، إلا أنه يحمل مخاطر كبيرة تجعله غير مناسب للعديد من الأفراد.

6 تعليمات ساعدت سيدة على فقدان دهون البطن خلال 21 يوما.. تعرف عليها

قامت إحدى مدربات اللياقة وخبيرة التغذية لأنوشكا سينج بفقدان دهون البطن في 21 يومًا فقط من خلال التحول إلى خيارات غداء نباتية صحية، وتضمنت خطة وجباتها خيارات متنوعة، ونشرت قصتها في موقع hindustantimes.

تقليل دهون البطن من خلال خيارات الغداء الصحية

تشارك أنوشكا سينغ رحلتها، موضحة أنها في التاسع من أغسطس، قررت تقليل دهون بطنها من خلال التحول إلى وجبات نباتية صحية أثناء الغداء، وبحلول الحادي والثلاثين من أغسطس، فقدت بضعة سنتيمترات، وأدرجت ستة خيارات غداء نباتية صحية في خطة وجباتها اليومية، بما في ذلك السلطات لتناول الألياف، وخيارات البروتين مثل الجبن والبقوليات المختلفة، والكربوهيدرات مثل الروتي والأرز.

وقدمت 6 تعليمات مهمة ساعدتها في فقدانها لدهون البطن في 21 يوم، وهي:

- خيار الوجبة الأولى سلطة (خيار وجزر)، وجبن بانير (100 جرام) مع الفلفل الحلو، والأرز الأبيض (60 جراما)، والتي تشكل 375 سعرة حرارية.

- الوجبة الثانية تحتوي على 551 سعرة حرارية وتضمنت رايتا خثارة البنجر، والبازلاء السوداء المسلوقة أو اللوبيا (50 جراما)، والعدس الأبيض مع الأرز الأبيض.

- كان خيار الغداء الثالث يتكون من 100 جرام من الجبن الخام، وملعقتين كبيرتين من اللبن الرائب، و100 جرام من الكاري، وخبزة واحدة وخيار.

-الوجبة الرابعة تضمنت الأرز والبازلاء والخيار وكانت تحتوي على 475 سعرة حرارية.

-الخيار الخامس في الغداء كان يتكون من سلطة الخيار، والخضراوات المقلية وكان يحتوي على 330 سعرة حرارية.

-وأخيرًا، كان خيار الغداء السادس شرائح الخيار، و120 جرام من الكينوا، وكان يحتوي على 451 سعرة حرارية، وأكدت مدربة اللياقة أن فقدان الوزن هو رحلة ذاتية تعتمد على صحة الشخص وماله وصحته العقلية ومشاكله الطبية، ورغم أن خطة الوجبات هذه نجحت فلا يوجد ما يضمن أنها ستكون مناسبة لك، ومع ذلك، تضمنت خيارات الوجبات بدائل أكثر صحة، لذلك، قبل اعتماد أي روتين، يجب عليك استشارة متخصص.

فتاة تفقد 25 كيلو في 6 أشهر بعد تغييرات غذائية صحية.. اعرفى الحكاية

نجحت ساكشي ياداف في فقدان 25 كيلو من وزنها خلال 6 أشهر فقط، وذلك عن طريق القيام ببعض التغييرات الغذائية البسيطة، حيث استبدلت المشروبات السكرية بخيارات أكثر صحة مثل عصير البنجر، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.

بدائل صحية لخسارة الوزن بشكل سريع

نجحت ساكشي في إنقاص وزنها بعدة طرق، فبدلاً من تناول الفاصوليا، تناولت الفواكه المجففة، واستبدلت العصير المعلب بعصير البنجر المحتوي على الألياف، والخبز بخبز القمح الكامل مع الجبن، بجانب إضافة السلطة واللبن الرائب إلى الأرز.

بالإضافة إلى تناول الطعام الصحي، اتبعت ساكشي أيضًا روتينًا للتمرين في المنزل.

تأكد من عدم وجود هذه الأطعمة في طبقك أبدًا ومنها:

أفضل طريقة لإنقاص الوزن هي الحفاظ على نظام غذائي صحي، فيما يلي خمسة أطعمة تجعل إنقاص الوزن أكثر صعوبة:

-الوجبات السريعة

قالت الدكتورة كيران سوني، رئيسة قسم التغذية والصحة في مستشفى ياثارث في منطقة جريتر نويدا، إنها تنصح مرضاها بأن "ينتبهوا إلى عاداتهم الغذائية وأن يبتعدوا عن الأطعمة المحددة التي قد تعرقل جهودهم في إنقاص الوزن".

وأضافت: "تجنبوا تناول رقائق البطاطس والكعك والوجبات السريعة. فهي غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والسكريات المضافة، والتي تؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن".

- المشروبات السكرية

تحتوي المشروبات السكرية، مثل الصودا، على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر المضاف، فتتراكم هذه السعرات الحرارية السائلة بسرعة ولا تشبع الجوع. وحتى عصائر الفاكهة يمكن أن تكون مشكلة بسبب محتواها العالي من السكر.

-الأطعمة المقلية

الأفضل تجنب البطاطس المقلية والدجاج المقلي والأطعمة الدهنية المفضلة الأخرى. فهي عادة ما تكون عالية السعرات الحرارية والدهون غير الصحية، وتساهم في زيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى.

-الخبز الأبيض والمكرونة

هذه الكربوهيدرات المكررة تحتوي في أغلب الأحيان على الكثير من السكر المضاف، وهذه الكربوهيدرات المكررة يمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم. اختر بدائل الحبوب الكاملة بدلاً من ذلك لفقدان الوزن.

-اللحوم الغنية بالدهون

وأضافت أن "قطع اللحوم الحمراء الدهنية واللحوم المقلية تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية، مما يجعل فقدان الوزن أكثر صحة".