شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتحفظ على قيد علي معلول في قائمة الأهلي رغم تمسك الإدارة ببقائه والان مع تفاصيل الخبر

يتحفظ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على قرار قيد علي معلول في قائمة الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم ترحيب الإدارة وطلب إدراج اسم اللاعب باعتباره من اللاعبين المؤثرين في صفوف الأهلي.

ويرى كولر أنه لا يحتاج إلى قيد علي معلول ولن يكون له دور مؤثر مع الفريق في وجود المغربي يحيى عطية الله وكريم الدبيس بقائمة الفريق الأحمر، بخلاف أن اللاعب يحتاج ما لا يقل عن شهر من أجل العودة للمشاركة في المباريات، بعدما تعافى من الإصابة بقطع في وتر أكيلس.

ومن المقرر أن تحسم جلسة كولر مع الأهلي مناقشة موقف قيد علي معلول من عدمه في قائمة الموسم الجديد، حيث يرغب الأهلي في قيد النجم التونسي لاسيما مع وجود مكان فارغ لقيده بخلاف الثنائي المحجوز لقيد صقتي المهاجم والجناح الأجنبي، لاسيما بعد اقتراب بيرسي تاو من الرحيل عن القلعة الحمراء، وإن كان التوجه أن يتم قيده رغم رفض المدرب السويسري وفقا لرغبة إدارة النادي.

وحرص علي معلول لاعب الأهلي على نشر "ستوري" عبر حسابه على إنستجرام، بعد الأنباء التي ترددت عن قرب قيده في قائمة الفريق الأحمر بالموسم الجديد.

ونشر معلول آية قرآنية بدون توضيح الموقف مفادها: "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

ويرغب الأهلي في ضم ثنائي أجنبي في يناير الجاري ويتفاوض مع عدة لاعبين، في الوقت ذاته سيتبقى مكان في قائمة الأجانب سيستغله في قيد معلول، خاصة أنه من اللاعبين أصحاب التاريخ الكبير مع الأهلي وقدم تضحيات كبيرة للقميص الأحمر.