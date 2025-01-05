شكرا لقرائتكم خبر عن كالوشا: الزمالك فاوضنى.. وأتمنى الانضمام لأحد القطبين فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد كالوشا مدافع فريق إنبى، أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، وطارق السيد عضو لجنة الكرة، تفاوضا معه للانتقال لصفوف القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن أيمن الشريعى رئيس إنبى، طلب استمراره مع الفريق نظرًا لصعوبة الموسم الحالى.

وقال كالوشا، فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون" عبر شاشة "أون سبورت 1"، إنه يتمنى الانتقال لصفوف الأهلى أو الزمالك فى الموسم المقبل، موضحًا أنه إذا كان تواجد هذا الموسم مع أى منها لكان احترف خارجيًا.

وكشف مدافع إنبي عن سبب إهداره ركلة جزاء أمام الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما في الدوري، والتي انتهت بالتعادل السلبي، قائلاً: "لم أكن أتخيل أن موضوع ركلة الجزاء سيصل لذلك الحد.. ركلة الجزاء بتفرق مع أي لاعب، خاصة أنها ضد الأهلي، وفي وقت مثل ذلك، ولكن الكرة توفيق وعدم توفيق".

وأشار كالوشا إلى أن على فوزى هو المسدد الأول لركلات الترجيح فى إنبى وأنا رقم 2، لكن غيابه عن المباراة بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات، دفعنى لتسديد الركلة بعد طلب من المدير الفنى.

واختتم كالوشا حديثه قائلا: "حسين الشحات ومصطفى شوبير قاما بحفر نقطة تسديد ركلة الجزاء، بخلاف سوء أرضية الملعب وهو ما أدى لإهدارها".