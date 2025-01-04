تكنولوجيا: Samsung تُسجل زيادة في مبيعات Galaxy S24 وتراجعًا في مبيعات الهواتف القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Samsung عن زيادة ملحوظة في مبيعات هواتف Galaxy S24 و S24+، في حين شهدت مبيعات هواتفها القابلة للطي تراجعًا.

وبحسب التقارير، ارتفعت مبيعات Galaxy S24 بنسبة 15.6% مقارنة بالجيل السابق، في حين زادت مبيعات Galaxy S24+ بنسبة 25.6%.

أما هاتف Galaxy S24 Ultra، فقد حقق زيادة في المبيعات بنسبة 16.5%.

وعلى صعيد الهواتف القابلة للطي، انخفضت مبيعات Galaxy Z Flip6 بنسبة 14.8%، في حين ارتفعت مبيعات Galaxy Z Fold5 بنسبة 9.4%.

ويُعزى الارتفاع في مبيعات سلسلة Galaxy S24 إلى التحسينات المُقدمة في الكاميرات والأداء والشاشة.

أما التراجع في مبيعات بعض الهواتف القابلة للطي، فيُمكن أن يُعزى إلى ارتفاع أسعارها مقارنة بالهواتف التقليدية.

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