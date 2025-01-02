تكنولوجيا: شاومي تطلق RedmiBook (2025) بعمر شحن 19 ساعة واثنان من الأحجام في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شاومي اليوم جهاز RedmiBook (2025) بمعالج Core 5 220H، واثنان من الأحجام في الشاشة بين 14 و16 إنش، وبطارية تأتي بعمر شحن يصل إلى 19 ساعة من التشغيل.

ينطلق جهاز RedmiBook للعام 2025 بحجم شاشة 14 إنش ووزن 1.36 كجم، أو شاشة بحجم 16 إنش ووزن 1.65 كجم، على أن يتميز كلا الجهازين بتقنية LCD في الشاشة ومعدل تحديث 120 Hz، وسطوع بنسبة 400 nits، كما يأتي النموذج المميز بحجم 14 إنش بدقة عرض 2.8K، بينما يأتي النموذج الأكبر بجودة عرض 2.5K.

كما يدعم RedmiBook (2025) رقاقة معالج Core 5 220H الجديدة من إنتل، ويستمر الجهاز بعمر شحن يصل إلى 19 ساعة و5 دقائق مع بطارية بقدرة 72Wh وشاحن بقدرة 100W GaN، كما ينطلق بنظام تشغيل Windows 11.

ويأتي النموذج المميز بحجم 16 إنش بذاكرة 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت بسعر 660 دولار، ويقل النموذج الرئيسي من الجهاز المميز بحجم 14 إنش بقيمة 27 دولار.

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