منظمة أنقذوا الأطفال: أكثر من نصف أطفال سوريا منقطعون عن الدراسة

اشارت منظمة "أنقذوا الأطفال" غير الحكومية الى انه بعد قرابة 14 عاما من الحرب التي دمرت بلادهم، صار أكثر من نصف الأطفال السوريين منقطعين عن الدراسة، داعية إلى "اتخاذ إجراءات فورية لإعادة إدماجهم".

وذكرت مديرة منظمة "أنقذوا الأطفال" في سوريا رشا محرز في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إن "3,7 ملايين طفل منقطعون عن الدراسة هذا العام، أي أكثر من نصف الأطفال في سن المدرسة".

وأوضحت خلال المقابلة في دمشق أن قسما آخر من المدارس يُستخدم حاليا "ملاجئ بسبب موجة النازحين الجديدة"، داعية السلطات الانتقالية إلى "اتخاذ إجراءات فورية لإعادة إدماج" الأطفال.

وأكدت رشا محرز أن غالبية الأطفال السوريين أو "حوالى 7,5 ملايين طفل، بحاجة إلى مساعدات إنسانية فورية". وأضافت أن هذا الوضع ناجم عن "نحو 14 عاما من النزاع والكوارث الطبيعية والانهيار الاقتصادي، ما حرم الأطفال من حقوقهم الأساسية، من بينها الحصول على التعليم".

ونزح بحسب الأمم المتحدة أكثر من 700 ألف شخص بسبب الهجوم الذي شنته فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام وأدى إلى إطاحة بشار الأسد في الثامن من كانون الأول.