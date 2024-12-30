شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. المملكة وكندا تناقشان مجالات التعاون الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

مجلس الأعمال السعودي الكندي

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, في مقر الوزارة اليوم الإثنين، سفير كندا لدى المملكة جان فيليب لينتو.وجرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون الاقتصادي بين السعودية وكندا، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كان أعلن اتحاد الغرف السعودية في يوليو الماضي اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي الكندي في دورته الجديدة (1445-1449).

وآنذاك جرى تسمية محمد بن ناصر آل دليم رئيسًا للمجلس، وكل من عبدالله بن سالم اليامي وعبدالله بن أحمد الأحمد نائبين للرئيس.

وجاء هذا التطور الهام في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكندا بعد 5 سنوات من تعليق اتحاد الغرف، نشاط مجلس الأعمال المشترك والبعثات والوفود التجارية.

العلاقات السعودية الكندية

كما صرح رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي محمد آل دليم، أن تشكيل المجلس يأتي تزامنًا مع التطور الذي تشهده العلاقات السعودية الكندية.

وبين أن تشكيله يسهم في إعادة فتح مسار التعاون الاقتصادي واستئناف الأنشطة والفعاليات التجارية والاستثمارية بين البلدين.



تطوير الشراكات بين السعودية وكندا

وفي إطار العلاقات السعودية الكندية المتواصلة، كان استعرض وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، في فبراير الماضي، فرص الاستثمار في مجال التعليم وجذب الاستثمارات إلى المملكة.كما استعرض تعزيز التعاون العلمي والبحثي القائم بين المملكة وكندا في كافة المجالات العلمية.واطلع على أفضل التجارب والممارسات العالمية ذات العلاقة، فيما التقى العديد من المسؤولين والمستثمرين هناك، ضمن برنامج الزيارة التي قام بها خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2024م.كما ناقش تطوير الشراكات بين وزارة التعليم والجامعات والكليات الكندية، والتقى وزير التعليم في اليوم الأول من الزيارة رئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين وقياداتها بمدينه "أوتاوا".وناقش فرص التعاون في مجالات التدريب الطبي وخطط اعتماد البرامج الطبية في جامعات المملكة، كما زار الوفد السعودي "أكاديمية التراث" المتخصصة بتعليم الطلبة الذين لديهم صعوبات تعلّم.وشملت التوحد وعُسر القراءة وفرط النشاط الحركي لجميع صفوف التعليم العام، والاطلاع على المناهج وأساليب التعليم الخاص المتوفرة، بالإضافة إلى مناقشة فرص الشراكات مع الجهات ذات الصلة في المملكة.