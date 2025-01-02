شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2025 فى مصر.. عيار 21 يتراجع والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2025 في مصر، حيث هبط سعر عيار 21 بحوالي 3 جنيهات، فى حركة محدودة للغاية لحركة الذهب في مصر، على مدار الأسبوع الجاري، وسط غياب التحركات في بورصة الذهب العالمية.

وبلغ سهر الذهب عيار 21 الآن 3733 جنيهًا، وعيار 24 في مصر 4266 جنيهًا، وبلغ سعر الذهب عيار 18 الآن 3200 جنيهًا، وبلغ الجنيه الذهب في مصر 29864 جنيهًا.

وشهد الذهب العالمي خلال عام 2024 تغيرات دراماتيكية جعلته محور اهتمام الأسواق العالمية والمستثمرين، حيث سجل سلسلة من الارتفاعات التاريخية في سعره نتيجة تضافر عوامل متعددة أبرزها التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية والسياسات النقدية المتغيرة، ليتزايد عدم اليقين الاقتصادي على مستوى العالم ويعود الذهب ليؤكد مكانته كملاذ آمن.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمى خلال عام 2024 بنسبة 26% ليربح قرابة 540 دولار لكل أونصة، حيث افتتح تداولات هذا العام عند 2062 دولار للأونصة في طريقه إلى انهاء تداولات العام فوق المستوى 2600 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.