البطريرك يوحنا العاشر يلتقي المبعوث الهولاندي الخاص الى سوريا

اجتمع بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر في العاصمة السورية دمشق اليوم، مع المبعوث الهولاندي الخاص الى سوريا خايش خيرلاخ.
وتم خلال اللقاء البحث في المستجدات والاوضاع الراهنة في سوريا ودور هولاندا والاتحاد الاوروبي في دفع عملية الانتقال السياسي ضمن الاتجاه الصحيح، الذي يضمن المساواة والكرامة الانسانية لجميع المواطنين من دون تمييز، وبمشاركة جميع الفئات في صياغة دستور جديد.
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