علمت "النشرة" ان الموفد السعودي يزيد بن فرحان الذي تحدث عن مواصفات مطلوبة لرئيس الجمهورية اللبنانية في بعض لقاءاته، من دون تسميات، قارب اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون في لقاءات اخرى حصلت الليلة.
واكدت المصادر لـ "النشرة" الاّ تجاوب حصل بشأن اسم عون، وان المعترضين عليه تمسكوا برأيهم الرافض لانتخابه رئيساً للجمهورية، مما يؤكد ان تأمين 86 صوتاً، لزوم انتخاب قائد الجيش، غير ممكن لغاية الان.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الموفد السعودي يقارب اسم قائد الجيش للرئاسة من دون تجاوب لبناني مطلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.