"النشرة": الموفد السعودي يقارب اسم قائد الجيش للرئاسة من دون تجاوب لبناني مطلوب

علمت "النشرة" ان الموفد السعودي يزيد بن فرحان الذي تحدث عن مواصفات مطلوبة لرئيس الجمهورية اللبنانية في بعض لقاءاته، من دون تسميات، قارب اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون في لقاءات اخرى حصلت الليلة.

واكدت المصادر لـ "النشرة" الاّ تجاوب حصل بشأن اسم عون، وان المعترضين عليه تمسكوا برأيهم الرافض لانتخابه رئيساً للجمهورية، مما يؤكد ان تأمين 86 صوتاً، لزوم انتخاب قائد الجيش، غير ممكن لغاية الان.