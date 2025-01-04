"النشرة": لقاءات الموفد السعودي في بيروت حول مواصفات قابلتها مواصفات إضافية بشأن الرئاسة

علمت "النشرة" ان اللقاءات التي اجراها الموفد السعودي إلى بيروت يزيد بن فرحان مع القوى السياسية اللبنانية، تركّزت حول المواصفات المطلوبة لمرشحي رئاسة الجمهورية، حيث تحدث الموفد السعودي عن مواصفات، دون ان يدخل في الأسماء. لكن شخصيات لبنانية ابلغت بن فرحان عن وجوب تمتّع الرئيس المقبل بمواصفات جوهرية أخرى يحتاجها لبنان في كل المراحل، وعدّدتها انطلاقاً من قدرة رئيس الجمهورية على لم الشمل بين القوى السياسية، وعدم تحدّيه لأفرقائها او مكوناتها، وقدرته على الانسجام مع الوزراء في الحكومة العتيدة، كي لا يدخل البلد في دوّامة التعطيل.

واذا كان الموفد السعودي مدّد إقامته في لبنان، فقد علمت "النشرة" ان حصيلة اللقاءات توحي بعدم وجود امكانية لتأمين 86 صوتاً لصالح اي مرشح في ظل الاصطفاف السياسي القائم، مما يحتّم التوافق اللبناني حول مرشحين وفاقيين.