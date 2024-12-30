اخبار السعوديه

القيادة تعزّي الرئيس الأمريكي في وفاة الرئيس الأسبق كارتر

0 نشر
واس- الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزّي الرئيس الأمريكي في وفاة الرئيس الأسبق كارتر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق السيد جيمي كارتر.
وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق السيد جيمي كارتر، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

برقية ولي العهد

بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق السيد جيمي كارتر.
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق السيد جيمي كارتر، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا