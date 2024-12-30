شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزّي الرئيس الأمريكي في وفاة الرئيس الأسبق كارتر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق السيد جيمي كارتر.
وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق السيد جيمي كارتر، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق السيد جيمي كارتر، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".
وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق السيد جيمي كارتر، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
برقية ولي العهدبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق السيد جيمي كارتر.
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق السيد جيمي كارتر، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".