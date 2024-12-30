نيبينزيا: روسيا تدعو جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدوانية ضد اليمن إلى ممارسة ضبط النفس

وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل وقوات "التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة في اليمن بـ"التصعيد المتعمد".

وأشار نيبينزيا في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إلى أنه "من الصعب وصف تصرفات إسرائيل والتحالف الأنغلوسكسوني بأنها أي شيء آخر غير التصعيد المتعمد الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين في اليمن". وأضاف: "بغض النظر عما إذا كانت ذات طبيعة انتقامية، فإن حجم الدمار لا يمكن قياسه".

ولفت نيبينزيا إلى أنه على خلفية التصعيد بين إسرائيل واليمن، فإن روسيا الاتحادية "تدعو جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدوانية ضد اليمن إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التصعيدية". وشدد على أنه "من الضروري أيضا اتخاذ تدابير لحماية اليمنيين البسطاء والعاملين في المجال الإنساني"، بحسب وكالة "نوفوستي".