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شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار واسعة و4 وفيات.. العواصف تجتاح أجزاء من الولايات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اجتاحت عاصفة قوية جنوبي الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، وتسببت في أضرار واسعة بفعل سلسلة من الأعاصير التي ضربت عدة ولايات خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأكد حاكم ولاية ميسيسيبي، تيت ريفز، مقتل شخصين، أحدهما في مقاطعة آدامز والآخر في مقاطعة لوندز، إلى جانب تسجيل عدة إصابات أثناء تقييم السلطات للأضرار الناجمة عن العاصفة.
وسُجلت وفاة أخرى مرتبطة بالعاصفة في مقاطعة إيريديل بولاية نورث كارولينا، كما أعلنت شرطة مقاطعة برازوريا في ولاية تكساس أن إعصارًا ضرب منطقة ليفربول جنوب هيوستن، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.
وكان مركز التنبؤ بالعواصف قد أصدر تحذيرًا نادرًا من "خطر معتدل"، وهو المستوى الرابع من خمسة على مقياس التهديد، شمل أجزاء من ميسيسيبي ولويزيانا.
وأكد حاكم ولاية ميسيسيبي، تيت ريفز، مقتل شخصين، أحدهما في مقاطعة آدامز والآخر في مقاطعة لوندز، إلى جانب تسجيل عدة إصابات أثناء تقييم السلطات للأضرار الناجمة عن العاصفة.
وسُجلت وفاة أخرى مرتبطة بالعاصفة في مقاطعة إيريديل بولاية نورث كارولينا، كما أعلنت شرطة مقاطعة برازوريا في ولاية تكساس أن إعصارًا ضرب منطقة ليفربول جنوب هيوستن، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.
ولاية ميسيسيبيوفي شمال مدينة هيوستن، أفادت إدارة الأمن الداخلي والطوارئ في مقاطعة مونتغومري أن إعصارًا ألحق أضرارًا بأكثر من 300 مبنى، وأسفر عن إصابات طفيفة بين 8 إلى 10 أشخاص.
وكان مركز التنبؤ بالعواصف قد أصدر تحذيرًا نادرًا من "خطر معتدل"، وهو المستوى الرابع من خمسة على مقياس التهديد، شمل أجزاء من ميسيسيبي ولويزيانا.