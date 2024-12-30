شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 11 شخصًا وإحباط تهريب 659 كيلوجرامًا من المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب 230 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين ونازح بمنطقة الرياض لترويجهم (54) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(3,357) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

أيضًا الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير قبضت على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (375) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.