الأرصاد لـ "اليوم": أجواء شتوية ماطرة وموجة برد شديدة

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أجواء شتوية ماطرة وموجة برد شديدة

الثلوج والضباب

إجازة شتوية

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن استمرار تأثير الأجواء الشتوية القوية على معظم مناطق المملكة خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي، حيث ستشهد العديد من المناطق هطول أمطار تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة، يرافقها نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، وانخفاض حاد في درجات الحرارة، مع احتمالية تساقط الثلوج وتكوّن الصقيع والضباب.أكد محلل الطقس عقيل العقيل من المركز الوطني للأرصاد أن المملكة ستشهد موجة برد شديدة مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.وأشار إلى أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح بين 0 و-3 درجات مئوية في المناطق الشمالية، وبين 1 و4 درجات مئوية في المناطق الوسطى والشرقية، مع احتمالية تكوّن الصقيع في تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، والمدينة المنورة.توقع العقيل أن تساقط الثلوج سيشمل أجزاء من تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، خاصة على المرتفعات. كما ستشهد عدة مناطق تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر، بما في ذلك تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، ومرتفعات عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرمة.دعا العقيل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر خلال هذه الأحوال الجوية، مشددًا على أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية وضمان السلامة. كما أوصى بمتابعة تحديثات الطقس عبر المنصات الرسمية للمركز الوطني للأرصاد.تعد هذه الإجازة فرصة للاستمتاع بالأجواء الشتوية، مع ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتنقل والأنشطة الخارجية في ظل الظروف المتوقعة.احصل على Outlook لـ iOS