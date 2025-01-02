شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني في الرياض.
شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
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