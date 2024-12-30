تكنولوجيا: LG تكشف عن ميكروويف بشاشة تدعم خاصية اللمس بحجم 27 إنش #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت LG خلال فعاليات معرض CES للعام 2025 عن أحدث أجهزة الميكروويف المطورة بتصميم يتضمن شاشة بخاصية اللمس بحجم 27 إنش.

يتميز جهاز الميكروويف الجديد من LG بشاشة LG Signature بحجم 27 إنش بجودة عرض FHD، والتي تقدم تجربة جديدة عند إستخدام الجهاز في المطبخ.

أيضاً يأتي الجهاز بميزة الإتصال بشبكات Wi-Fi لدعم بث المحتوى، إلى جانب مكبرات صوتية مدمجة، إلا أن شركة LG لم توضح ما إذا كانت الشاشة ستدعم بث المحتوى عبر واجهة مخصصة، أو أن الجهاز سيدعم بث المحتوى من منصات مختلفة، أو أن شاشة الجهاز ستدعم تشغيل webOS على غرار أجهزة التلفاز الذكية المطورة من الشركة.

كما تتكامل الشاشة مع مركز التحكم الخاص بالأجهزة الذكية ThinQ Smart Home، مما يدعم المستخدم بميزة التحكم في أجهزة Matter وThread المتوافقة.

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