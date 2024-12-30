شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 71 شخصًا على الأقل إثر سقوط شاحنة في نهر بإثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت السلطات في إقليم سيداما جنوبي إثيوبيا، اليوم الاثنين، أن 71 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في حادث سقوط حافلة مكتظة بالركاب في نهر بمنطقة بونا بالإقليم.

ومن بين الركاب الذين لقوا حتفهم، مجموعة عائدة من حفل زفاف، فيما فقدت بعض العائلات أكثر من فرد في الحادث.

وكان الركاب، بمن فيهم العروس، في طريقهم من حفل ديني إلى منزل والدي العروس.

وقالت السلطات إن البحث عن الضحايا مستمر، مضيفة أن حصيلة القتلى قد ترتفع، حيث أصيب العديد من الناجين بجروح خطيرة. ووقع الحادث في منطقة نائية تعاني من ضعف البنية التحتية. ضغط كبير

استقبل مستشفى قريب 73 شخصًا من المصابين. وقال المتحدث باسم المستشفى "إننا تحت ضغط كبير"، مضيفا أنه سيتم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى عاصمة المنطقة.

وقالت ممرضة، إن أقرب مستشفى لا تتوافر لديه المعدات اللازمة لتوفير الرعاية للمصابين بجروح خطيرة.

وأضافت أن "البلدة ليست في وضع يسمح لها بتنفيذ عمليات إنقاذ احترافية". وتفتقر المناطق الريفية في إثيوبيا إلى خطوط الحافلات الرسمية.

وغالبًا ما يتم نقل الركاب بالشاحنات، والتي غالبا ما تكون مزدحمة وتسافر عبر الطرق الجبلية المتعرجة. حالة حرجة

قال المتحدث باسم حكومة إقليم سيداما، ووسنيليه سيميون، إن الحادث أسفر عن وفاة 68 رجلًا و3 نساء.

وأضاف أن خمسة آخرين في حالة حرجة ويخضعون للعلاج في مستشفى بونا العام.

ووقع الحادث في وقت متأخر من، أمس الأحد، عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها وسقطت في النهر.

وأشارت التقارير إلى أن الطريق به العديد من المنحنيات، مما زاد من صعوبة القيادة.