السلطات الأميركية رحّلت 61680 غواتيماليًا في العام 2024

أعلن معهد الهجرة الغواتيمالي الرّسمي، أنّ الولايات المتحدة الأميركية رحّلت 61680 غواتيماليًّا في العام 2024، في رقم قياسي، وذلك بعد وصول آخر طائرات المرحّلين إلى عاصمة غواتيمالا.
وذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّ "أربع طائرات حطّت في قاعدة جوّيّة في العاصمة الغواتيماليّة قادمة من تكساس، وقد ترجّل نحو 100 شخص من إحدى الطّائرات، معظمهم نساء مع أطفال".
وكانت قد تزايدت عمليّات التّرحيل من الولايات المتّحدة، قبيل عودة الرّئيس المنتخَب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثّاني المقبل، بعدما وعد بتنفيذ ترحيل جماعي.
مع الإشارة إلى أنّ حكومة غواتيمالا تقدّر أنّ 2,7 مليون من مواطنيها يعيشون في الولايات المتحدة، لكن يحمل 400 ألف منهم فقط وثائق تخوّلهم الإقامة والعمل بشكل قانوني.
ويُذكر أنّ في العام 2023، أُعيد ما مجموعه 55302 غواتيماليّين، في رقم قياسي تخطّى السّابق المسجّل في العام 2019، والبالغ 54599.
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