"الوكالة الوطنية": الدفاع المدني تسلم جثمانَي لبنانيَين قضيا في حمص إضافة إلى جريح

أفادت الوكالة الوطنية، بأن "عمليات البقاع في الدفاع المدني تسلمت عند نقطة جديدة يابوس في الأراضي السورية (نقطة الأمن العام - المصنع) جثماني الشهيدين اللبنانيين اللذين قضيا في حمص صباح اليوم، بالإضافة إلى الجريح الثالث المصاب في رجله، وقد تم نقلهم إلى داخل الأراضي اللبنانية".

وفي وقت سابق، أفادت ‏معلومات ‎قناة "الجديد"، عن "سقوط قتيلَين اثنَين وجريح جراء إطلاق نار استهدف سيارة لبنانية على طريق حمص في سوريا".

وأوضحت القناة أنه "قام مسلحون بإطلاق النار على السيارة أثناء مرورها في المنطقة، وعلى الفور، تحركت قوة من العمليات العسكرية إلى موقع الحادث، حيث فرضت طوقًا أمنيًا في محيط المنطقة للتحقيق في ملابسات الحادث".