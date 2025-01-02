رئيس كوريا الجنوبية الموقت: سنعيد تقييم الظروف الاقتصاديّة العامة خلال الربع الأول من العام

أعلن الرّئيس الكوري الجنوبي الموقّت تشوي سانغ-موك (Choi Sang-mok)، خلال اجتماع مع الوزراء المعنيّين بالشّؤون الاقتصاديّة، أنّ "نظرًا لعدم اليقين الكبير على السّاحتَين المحليّة والدّوليّة، فإنّ الحكومة ستعيد تقييم الظّروف الاقتصاديّة العامّة خلال الرّبع الأوّل من العام الحالي، بما في ذلك مسار سياسات الإدارة الأميركيّة الجديدة ووضع الاقتصاد المحلّي. وإذا لزم الأمر، ستضع تدابير إضافيّة لدعم الاستقرار الاقتصادي"، مشيرًا إلى "أنّنا سنكرّس جهودنا بالكامل من أجل تعافي معيشة المواطنين".
وكانت قد أكّدت الحكومة أنّ تركيزها الأساسي خلال العام سيكون على إدارة المخاطر، بدلًا من إطلاق مجموعة واسعة من مبادرات السّياسات الجديدة.
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