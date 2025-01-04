مي فاروق تطرح أغنية حفل زفافها باركوا

صٌنّاع أغنية "باركوا"

رسالة شكر من مي فاروق ومحمد العمروسي

خطوبة مي فاروق ومحمد العمروسي في يناير 2024

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 10:20 مساءً - طرحت المطربة، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "باركوا"، وذلك بمناسبة حفل زفافها من الفنان، حيث تُعد أول عروس في 2025، إذ أطلقتها عبر موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.أغنية "باركوا" لـ مي فاروق، كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان مدين، توزيع موسيقى أحمد عبد السلام، ومن إخراج باسم دوما، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند، ومن كلماتها: "زغرطوا لنا باركوا باركوا دى الفرحة الليلة.. ارقصولنا مالكوا مالكوا دى السهرة طويلة"، فيما تضمن الفيديو كليب مشاهد ولقطات من حفل الزفاف الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.وكانت، قد احتفلت يوم الخميس الماضي، بزفافها على الفنان، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، والرياضة، والإعلام، حيث وجهت رسالة شكر لكل من شاركها تلك المناسبة السعيدة، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: "من قلوبنا بنقول شكراً لكل شخص شاركنا، أجمل لحظاتنا، وجودكم معانا في يوم فرحنا أكبر دليل على محبتكم ودعمكم، ودي حاجة عمرها ما بتتقدر بتمن"، متابعة: "كل ابتسامة، كل كلمة حلوة، وكل دعوة من القلب، لمستنا وأسعدتنا أكتر مما تتخيلوا، فرحتنا كانت مكتملة بوجودكم معانا، وربنا ما يحرمنا من قلوبكم، ولا محبتكم، ولا دعواتكم.. بنحبكم جداً جداً.. مي فاروق ومحمد العمروسي".يمكنك قراءة: فيديو جديد من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي.. ولداها يباركان الزواج

كانت مي فاروق قد احتفلت بخطبتها من محمد العمروسي في شهر يناير من عام 2024، وذلك خلال حفل بسيط، حضره الأصدقاء والمقربون، أبرزهم المخرجة بتول عرفة وأميرة مكاوي ابنة الراحل سيد مكاوي وعدد من المقربين، وقامت مي فاروق بنشر عدة مقاطع فيديو من تجهيزات الحفل، بينما نشر العريس مقطع فيديو للحظة ارتداء خاتم الخطوبة.

وكانت قصة حب مي فاروق ومحمد العمروسي بدأت في حفل زفاف المخرجة بتول عرفة، إذ أهداها «مروحة يدوية صغيرة» لتلطيف حرارة الجو بذلك اليوم، وهو ما جعل قصة الحب تشتعل بينهما.

وحكى الفنان محمد العمروسي تفاصيل بداية قصة حبه وارتباطه بالفنانة مي فاروق، مشيراً إلى أن ارتباطه بها جاء بمحض الصدفة، ووصف هذا اللقاء بـ«الصدفة الغريبة».

وقال «العمروسي» خلال حديثه في بودكاست «ع الرايق» مع الإعلامي خالد عليش ومريهان عمرو عبر «بودكاست المتحدة»: «أنا مش عارف إيه اللي خلاني أتحلى بالجرأة وأكلمها. هي شدتني جداً، وكنت متردداً لأنني كنت خايف من أن أُحرج إذا بادرت بالكلام».



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