إقبال على مهرجان نجران الشتوي

ويتضمن المهرجان التي تستمر فعالياته لشهرين عديدًا من الفعاليات والبرامج والأنشطة الترفيهية، ومسرحًا للأسرة والطفل، يقدم برامج ومسابقات ترفيهية وثقافية.
ويهدف إلى دعم وتعزيز الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة، وتوفير الفعاليات المناسبة، لجميع شرائح المجتمع، إضافة إلى توفير الخدمات المتكاملة لزوار المهرجان للاستمتاع بالفعاليات المصاحبة.
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