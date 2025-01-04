إقبال على مهرجان نجران الشتوي

يشهد مهرجان نجران الشتوي، بفعالياته المتنوعة، المقامة بساحة النافورة التفاعلية على طريق الملك سعود، إقبالاً لافتًا من الزوار، وذلك تزامنًا مع بدء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

ويتضمن المهرجان التي تستمر فعالياته لشهرين عديدًا من الفعاليات والبرامج والأنشطة الترفيهية، ومسرحًا للأسرة والطفل، يقدم برامج ومسابقات ترفيهية وثقافية.

ويهدف إلى دعم وتعزيز الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة، وتوفير الفعاليات المناسبة، لجميع شرائح المجتمع، إضافة إلى توفير الخدمات المتكاملة لزوار المهرجان للاستمتاع بالفعاليات المصاحبة.