بين نانسي وشيرين وأنغام.. رامي صبري يختار عدداً من النجمات للتعاون الغنائي معهن

رامي صبري يختار عدداً من النجمات للتعاون الغنائي معهن

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 10:20 مساءً - أحيا الفنانمساء أمس الجمعة 3 يناير حفلاً غنائياً كبيراً جمعه بالنجمة اللبنانية، على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد رياض سيتي في الرياض، بتنظيم من شركة "بنش مارك"، في أولى حفلاتها لعام 2025.وعلى هامش هذا الحفل، كشفعن موعد الدويتو الذي يجمعه بالفنان، وكذلك اختار عدداً من نجمات الوطن العربي للتعاون الغنائي معهن.كشف الفنان رامي صبري خلال لقائه مع موقع "عرب وود"، عن موعد طرح الديو الجديد الذي يجمعه مع النجم، والذي يحمل عنوان "فعلا مبيتنسيش"، قائلاً: "بتشرف أني بعمل دويتو مع حبيبي وصديقي تامر حسني، والأغنية جميلة وهي من إخراجه"، كاشفاً عن موعد طرحها وهو يوم 6 يناير الجاري الساعة السادسة".وأكملموضحاً النجمات اللواتي يريد التعاون غنائياً معهن، قائلاً: "هن كثيرات، ممكن شيرين، نانسي بما أننا بنغني مع بعض النهاردة، أنغام بحبها جداً، إليسا".

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حفل رامي صبري بالرياض