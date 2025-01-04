بين نانسي وشيرين وأنغام.. رامي صبري يختار عدداً من النجمات للتعاون الغنائي معهن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 10:20 مساءً - أحيا الفنان رامي صبري مساء أمس الجمعة 3 يناير حفلاً غنائياً كبيراً جمعه بالنجمة اللبنانية نانسي عجرم، على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد رياض سيتي في الرياض، بتنظيم من شركة "بنش مارك"، في أولى حفلاتها لعام 2025.
وعلى هامش هذا الحفل، كشف رامي صبري عن موعد الدويتو الذي يجمعه بالفنان تامر حسني، وكذلك اختار عدداً من نجمات الوطن العربي للتعاون الغنائي معهن.
وأكمل رامي صبري موضحاً النجمات اللواتي يريد التعاون غنائياً معهن، قائلاً: "هن كثيرات، ممكن شيرين، نانسي بما أننا بنغني مع بعض النهاردة، أنغام بحبها جداً، إليسا".
ثم وجّه رامي شكره إلى هيئة الترفيه وعلى رأسها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وكذلك إلى الشركة المنظمة "بنش مارك" والجمهور السعودي، الذي وصفه بأنه "قريب من القلب".
وكانت أبرز الأغاني التي قدّمها الفنان رامي صبري، هي: "غالي، واعترفلك، وإنتِ جنان، وحياتي مش تمام، يمكن خير، ميدلي منوّع، وكلمة، وأهد الدنيا، وخطيرة، وسكت ليه. واختتم حفله بأغنية إنت بتسألي".
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وعلى هامش هذا الحفل، كشف رامي صبري عن موعد الدويتو الذي يجمعه بالفنان تامر حسني، وكذلك اختار عدداً من نجمات الوطن العربي للتعاون الغنائي معهن.
رامي صبري يختار عدداً من النجمات للتعاون الغنائي معهنكشف الفنان رامي صبري خلال لقائه مع موقع "عرب وود"، عن موعد طرح الديو الجديد الذي يجمعه مع النجم تامر حسني، والذي يحمل عنوان "فعلا مبيتنسيش"، قائلاً: "بتشرف أني بعمل دويتو مع حبيبي وصديقي تامر حسني، والأغنية جميلة وهي من إخراجه"، كاشفاً عن موعد طرحها وهو يوم 6 يناير الجاري الساعة السادسة".
وأكمل رامي صبري موضحاً النجمات اللواتي يريد التعاون غنائياً معهن، قائلاً: "هن كثيرات، ممكن شيرين، نانسي بما أننا بنغني مع بعض النهاردة، أنغام بحبها جداً، إليسا".
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يمكنكم متابعة نانسي عجرم ورامي صبري يدفئان بأغانيهما شتاء موسم الرياض.. بالفيديو
حفل رامي صبري بالرياضضمن حفلات موسم الرياض بنسخته الخامسة، أحيا الفنان رامي صبري والفنانة نانسي عجرم حفلاً غنائياً في العاصمة السعودية الرياض، وقد بدأ الفنان رامي صبري الحفل، وقدّم مجموعة من الأغاني المميزة، وكان جمهوره على موعد مع ميدلي "فلامنجو" خاصة بالحفل؛ حيث لاقى تفاعلاً كبيراً من الجمهور، وكانت أغنية "يمكن خير" الأكثر طلباً من قِبَل الجمهور.
ثم وجّه رامي شكره إلى هيئة الترفيه وعلى رأسها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وكذلك إلى الشركة المنظمة "بنش مارك" والجمهور السعودي، الذي وصفه بأنه "قريب من القلب".
وكانت أبرز الأغاني التي قدّمها الفنان رامي صبري، هي: "غالي، واعترفلك، وإنتِ جنان، وحياتي مش تمام، يمكن خير، ميدلي منوّع، وكلمة، وأهد الدنيا، وخطيرة، وسكت ليه. واختتم حفله بأغنية إنت بتسألي".
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»