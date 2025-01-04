أحمد الفيشاوي أم حسن الرداد.. مؤلف مسلسل سفاح التجمع يحسم الجدل حول بطل العمل

مؤلف مسلسل سفاح التجمع يحسم الجدل حول بطل العمل

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 10:20 مساءً - كشف مؤلف مسلسل "سفاح التجمع" جوزيف فوزي عن بطل العمل، والذي رُشح له اثنان من أهم النجوم وهما حسن الرداد وأحمد الفيشاوي.كشف المؤلفخلال لقائه عبر موقع "عرب وود" عن بطل مسلسل "سفاح التجمع"، قائلاً: "سفاح التجمع قضية مهمة وكبيرة، كنت أنا أول مؤلف يسجلها ويشتغل عليها، وحصل بعض اللخبطة عن طريق رغبة بعض الزملاء لكتابة العمل، ولكن سفاح التجمع رقابياً مكتوب ومسجل باسمي، ولذلك لا يجوز لأي شخص أنه يأخذ القصة أو الاسم ده".وأكمل فوزي: "والحمد لله كان لنا نصيب أن شركة الإنتاج تنفذ المشروع، وأن الأستاذ النجم الكبيرهو بطل العمل، وأعتقد أن أحمد الفيشاوي موهبة والموضوع اتقفل خلاص".

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أحمد الفيشاوي بطل "سفاح التجمع"

كان المنتجقد أعلن عن التحضير لمسلسل "سفاح التجمع" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، الذي عقد جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة ومؤلف العمل، بشأن تطوير الشخصية وتحديد ملامحها والوقوف على أبرز التفاصيل، التي تُسهم في خروجها بشكلٍ متميز.وقد انتهى المؤلف جوزيف فوزي، من كتابة النسخة الأولى من المسلسل مؤخراً، وهو مكون من 10 حلقات فقط، ومن المفترض الاستقرار على النسخة النهائية، لعرضه قريباً.يذكر أن المنتج، سبق وحذر بشكلٍ مباشر، عبر حسابه الشخصي على الـ"فيسبوك"، قائلاً: "تم التعاقد على مسلسل (سفاح التجمع)، والذي تمت إجازته رقابياً للمؤلف الأستاذ چوزيف فوزي، والتعاقد جارٍ مع نجم من نجوم الصف الأول ومخرج كبير للبدء في تصوير المسلسل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعرض قريباً على إحدى المنصات العالمية".وأضاف: "تحذر الشركة من استخدام اسم ومحتوى المسلسل من أي طرف آخر، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم إخطار نقابة المهن السينمائية، والرقابة على المصنفات الفنية والجهات الرسمية كافة".جاء هذا التحذير بالتزامن مع إعلان المنتج أحمد السبكي، عن تعاقده مع المؤلف محمد صلاح العزب، لتقديم القصة المعروفة إعلامياً بـ"سفاح التجمع" في مسلسل تلفزيوني يحمل الاسم ذاته، فيما رُشح لدور البطولة الفنان حسن الرداد.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».