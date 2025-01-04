محمد بن راشد يهنئ البحرين بفوزه بـ«خليجي 26»

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المنتخب البحريني بفوزه بـ«خليجي 26».

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «البحرين.. نشكركم على الروح القتاليّة.. جمال الأداء.. المتعة الرياضية.. ألف مبروك كأس الخليج.. ألف مبروك لأخي الملك حمد بن عيسى ملك البحرين.. ألف مبروك لشعب البحرين الشقيق.. هاردلك للمنتخب العماني الذي قدم أداءً بطولياً.. شكرنا للكويت.. أميرها أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وشعبها المضياف على حسن التنظيم.. في بطولة قربت الجميع من الجميع.. جمعتنا الكويت في هذه البطولة على المحبة.. والأخوة.. والروح الرياضية الجميلة».