13.621 بلاغًا إسعافيا بالباحة

تلقى مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة 13.621 بلاغًا، خلال عام 2024 تضمنت حالات مرضية وحوادث مرورية، مع تميز استجابة الهيئة بتقنيات متطورة وتحسين أداء الخدمات الإسعافية.

وأوضحت الهيئة أن الإحصائيات سجلت تنوعًا في البلاغات، حيث بلغ عدد الحالات المرضية 10.794 بلاغًا، فيما بلغت بلاغات الحوادث المرورية 2.827 بلاغًا. وكانت مدينة الباحة الأكثر طلبًا للخدمة الطبية حيث تم تسجيل 2.600 بلاغ مرضي و664 بلاغًا مروريًا، فيما سجلت محافظة المخواة المركز الثاني بـ 1.154 بلاغًا مرضيًا و328 بلاغًا مروريًا، ثم بلجرشي بـ 1.113 بلاغًا مرضيًا و303 بلاغات مرورية.

كما أكدت الهيئة حرصها في تحقيق زمن استجابة أسرع من خلال زيادة الوعي المجتمعي بأهمية إفساح الطريق أمام سيارات الإسعاف، والامتناع عن التجمهر في مواقع الحوادث، إضافة إلى دعوة المواطنين بعدم ملاحقة سيارات الإسعاف.