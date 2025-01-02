الأب مونس: أتمنى للبنان إنتخاب رئيس يعطيه الحرية والسلام والإزدهار

أشار البروفسور الاب يوسف مونس إلى أن "صباح البركة والخير والصحة والتوفيق والسعادة والنجاح والعمر الطويل وراحة البال هذا ما أتمناه لكم في بداية هذه السنة الجديدة"، متمنياً للبنان الحبيب "إنتخاب رئيس جمهورية، تزهر الجبال في أيامه سلاماً والأرض أماناً يقضي لبائسي الشعب يحكم الظالم وينصر المظلوم، كما قال المزمور، ويعطي لبنان الحرية والسلام والإزدهار ويعيده إلى زمن كان فيه جامعة ومدرسة ومستشفى ومصرف وفندق ومدرسة ومصنع الشرق، وملتقى الحضارات والثقافات والآلهة والناس وطن التنوع واللقاء والفكر والشعر وقبول الآخر والحرية والحب والجمال والتعايش الديني والانساني والابداع والريادة في كل المجالات والمغامرات والتحديات الى زمن كان فيه سويسرا الشرق".

وقال: "ليعطنا ملك السلام يسوع المسيح السلام والأمان، آمين"، مضيفاً: "كل سنة وانتم بخير مع صلاتي ودعائي واطيب اماني لكم ولاحبائكم وشفاءا لمرضاكم ورحمة لموتاكم وبركة دائمة عليكم".