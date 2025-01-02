الرئيس الصيني: الصداقة بين الشعبين الصيني والأميركي صمدت أمام اختبار الدم والنار

اشار الرئيس الصيني شي جين بينغ، الى أن "بلاده والولايات المتحدة حاربتا من أجل السلام والعدالة في الحرب العالمية الثانية وأن الصداقة بين الشعبين صمدت أمام اختبار الدم والنار".

ولفت الرئيس الصيني في بطاقات التهنئة بمناسبة العام الجديد والتي أرسلها إلى طلاب ومعلمي المدارس الثانوية في ولاية واشنطن الأميركية، إلى أن "عام 2025 يصادف الذكرى السنوية الـ80 للانتصار في حرب مقاومة الشعب الصيني ضد الغزاة اليابانيين والحرب العالمية ضد الفاشية".

وفي وقت سابق، بعث طلاب ومعلمون في عدد من المدارس الثانوية بولاية واشنطن من المشاركين في برامج التبادل التعليمي بين البلدين، أمنياتهم بمناسبة العام الجديد إلى رئيس جمهورية الصين وزوجته والشعب الصيني بأكمله.