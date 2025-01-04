زعيم المعارضة الفنزويلية يعلن أنه سيتحدث مع بايدن في الولايات المتحدة

أعلن المعارض الفنزويلي إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي فر من بلاده بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، السبت أنه سيجري "محادثة" مع الرئيس الأميركي جو بايدن في الولايات المتحدة بعد زيارته الأرجنتين والأوروغواي.
وأوضح أوروتيا في تصريحات أدلى بها في الأرجنتين حيث التقى الرئيس خافيير ميلي، أنه سيزور الولايات المتحدة الأحد. ولم يتضح بعد متى ستتم المحادثة مع بايدن.
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