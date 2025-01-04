شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف أكبر مسار للديناصورات في المملكة المتحدة مع أكثر من 200 أثر قدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم اكتشاف آثار أقدام ديناصورات بشكل ملحوظ في محجر مزرعة ديورز، أوكسفوردشاير، مما يمثل أكبر موقع من نوعه تم العثور عليه في المملكة المتحدة على الإطلاق، وقد تم اكتشاف أكثر من 200 أثر ضخم، يقدر عمرها بنحو 166 مليون سنة، مما يوفر رؤى حول تحركات المخلوقات القديمة، وفقًا للتقرير.

ويُقال إن هذه الآثار مطبوعة على سطح الحجر الجيري، وتشمل آثارًا منسوبة إلى ديناصور طويل العنق، يُعتقد أنه سيتوصور، وميجالوصور آكل اللحوم، وتمتد بعض الآثار حتى 150 مترًا، مع إمكانية ظهور المزيد من آثار الأقدام عند المزيد من الحفر.





النتائج والأبحاث

كما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، تم التعرف على آثار الأقدام لأول مرة من قبل جاري جونسون، عامل المحجر، الذي لاحظ تلالًا غير عادية أثناء تشغيل الآلات الثقيلة. كشف الفحص الدقيق عن أنماط متكررة تتفق مع آثار الديناصورات، وقد دفع هذا إلى إجراء حفريات واسعة النطاق شارك فيها علماء وطلاب ومتطوعين خلال الصيف.

أخبرت إيما نيكولز، عالمة الحفريات الفقارية في متحف التاريخ الطبيعي بجامعة أكسفورد، هيئة الإذاعة البريطانية عن وضوح آثار الأقدام ذات الثلاث أصابع، والتي يُعتقد أنها تنتمي إلى الميجالوصور، وكانت هذه المخلوقات، المعروفة برشاقتها، مفترسات بارزة في العصر الجوراسي، حيث بلغ طولها 9 أمتار. كما تم تحديد آثار مرتبطة بالزواحف العاشبة التي يصل طولها إلى 18 مترًا، والتي تشبه آثار أقدام الفيلة الضخمة.

ويعتقد الباحثون أن الآثار تم الحفاظ عليها من خلال حدث طبيعي مفاجئ، ربما عاصفة، دفنتها تحت الرواسب، وقد سمح هذا للآثار بالبقاء سليمة على مدى ملايين السنين، وقد تم إجراء تحليلات مفصلة، ​​بما في ذلك النمذجة ثلاثية الأبعاد والصب، لتوثيق الموقع بدقة.

وقال البروفيسور ريتشارد بتلر، عالم الأحياء القديمة بجامعة برمنجهام، للصحيفة إن مثل هذه المسارات تقدم رؤى فريدة حول سلوك وبيئة الحيوانات ما قبل التاريخ، وتكمل السجلات الأحفورية، وتتواصل الجهود التعاونية مع مشغلي المحاجر ومجموعات الحفاظ على البيئة لاستكشاف خيارات الحفظ.

مع وجود آثار أقدام إضافية تنتظر الكشف عنها، يظل هذا الموقع اكتشافًا مهمًا، ويوفر اتصالًا ملموسًا بالماضي البعيد للأرض.